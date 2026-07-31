Marchés mondiaux: la remontée des taux bride le rebond de l'IA

La remontée des taux d'intérêt sur le marché de la dette, encore surpris par le discours de la Réserve fédérale, bridait vendredi le rebond de l'IA parti d'Asie sur des marchés boursiers volatils.

Des taux toujours en hausse

Vers 16H30 GMT, les bons du Trésor américain à dix ans affichaient un taux d'intérêt de 4,73%, en forte hausse par rapport à la veille (4,67%).

En zone euro, le rendement des obligations françaises à dix ans frôlait les 4% contre 3,94% la veille. Idem pour le Bund allemand, qui terminait la semaine à 3,20%, contre 3,15% la veille.

En zone euro, l'inflation est légèrement remontée en juillet à 2,9% sur un an contre 2,8% le mois précédent.

Face à l'inflation, les créanciers protègent la valeur réelle de leurs capitaux en exigeant des taux d'intérêt plus élevés.

Face à l'inflation toujours, un des responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed), Neel Kashkari, a plaidé pour un "resserrement monétaire" progressif de la part de la banque centrale américaine, jugeant l'inflation toujours trop élevée.

Surtout, le marché obligataire restait sous le choc des propos du président de la Réserve fédérale Kevin Warsh, qui n'a pas relevé les taux et s'en est remis aux marchés pour réguler l'offre et la demande de capitaux.

Cette posture "risque d'entamer la crédibilité de la Fed à un moment où la dette américaine atteint des niveaux record", selon Mark Dowding, Chief Investment Officer chez BlueBay Fixed Income.

"La stabilité financière mondiale repose en grande partie sur la Fed. Il sera donc essentiel que Warsh prenne les bonnes décisions et inspire confiance, en démontrant qu'il suit une stratégie claire, plutôt que de donner l'impression de vouloir simplement réduire le rôle de la banque centrale et laisser les marchés s'autoréguler", ajoute-t-il.

Pétrole toujours en hausse

Le risque d'inflation était alimenté par un pétrole qui se stabilisait à la hausse vendredi, sur fond de poursuites des hostilités au Moyen-Orient.

Vers 16H30 GMT, le Brent de la mer du Nord repassait juste en dessous des 90 dollars le baril (+1,01%) et le WTI progressait plus fortement (+1,21%) à 84,60 dollars le baril.

Les Bourses à l'heure des résultats et de l'IA

Dans l'ensemble, les marchés boursiers montraient un appétit pour le risque vendredi, portés par le rebond de l'IA à Séoul (+30% pour les champions des puces Samsung et SK Hynix).

La volatilité était de mise en début de séance à Wall Street où finalement les trois indices progressaient vers 16H00 GMT (Nasdaq +0,20%, S&P 500 +0,19%, Dow Jones +0,31%).

Du côté des "sept magnifiques" de la technologie, le marché saluait les résultats d'Amazon (+13,86%) comme la veille ceux de Microsoft, dont la capitalisation boursière a progressé de 450 milliards de dollars en un jour, un record selon le Wall Street Journal.

Dans les deux cas, les investisseurs ont salué d'excellents résultats financiers assortis d'une maîtrise des investissements dans l'IA.

Inversement, Apple plongeait vendredi (-9,55%) tout comme Alphabet/Google et Tesla la semaine dernière après la publication de leurs résultats.

"Nous restons prudents sur les valeurs de l'intelligence artificielle", résume dans une note Grégoire Kounowski de Norman K à Paris.

"Les investisseurs affichent désormais des attentes élevées en matière de retour sur investissement et le marché ne tolère plus les hausses de +capex+ (capital d'investissement) sans visibilité claire sur leur monétisation", résume-t-il.

En Europe, les Bourses ont dans l'ensemble terminé la semaine et le mois en saluant une saison des résultats d'entreprise "qui est incroyable", relève Isabelle de Gavoty, gérante actions chez AllianzGI.

"Le consensus attendait une croissance de 14%. Aujourd'hui, on est plutôt sur une croissance de 16%, qui est tirée essentiellement par le secteur de l'énergie et le secteur des financiers", ajoute-t-elle.

Dans le détail, Paris a progressé (+0,28%), emporté par la doyenne des industries françaises Saint-Gobain (+6,89%) après des résultats en recul mais au-dessus des attentes.

A Francfort, l'indice Dax a terminé en équilibre (+0,07%) tout près de son record historique à 25.900 points au terme d'une séance volatile.

"La nouvelle hausse des prix du pétrole a pesé sur le moral des investisseurs", souligne un spécialiste de la place, Andreas Lipkow de CMC.

Enfin, Londres a reculé malgré la hausse du pétrole (BP +1,76%), en raison de la chute de la financière IG Group (-14,39%).