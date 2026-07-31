Wall Street portée par Amazon pour clôturer un mois chahuté

La Bourse de New York a terminé la séance en hausse vendredi, soutenue par le bond d'Amazon après ses résultats séduisants, à l'issue d'un mois de montagnes russes entre reprise des hostilités au Moyen-Orient et craintes sur l'intelligence artificielle (IA).

Le Dow Jones a pris 0,53%, le Nasdaq a gagné 1% et le S&P 500 s'est octroyé 0,70%. Les trois principaux indices de la place américaine s'affichent proches de leur niveau de fin juin.

Dans l'ensemble, les résultats d'entreprises "continuent de surprendre très favorablement", commente auprès de l'AFP Sam Stovall, du cabinet CFRA.

Poids lourd de la place américaine, Amazon s'est envolé de 15,32% vendredi après avoir présenté la veille des performances trimestrielles qui ont ravi les investisseurs.

Ils ont notamment retenu la forte croissance de l'activité d'informatique à distance (cloud) et plus généralement des activités liées à l'IA.

L'accueil enthousiaste du marché rappelle celui réservé un peu plus tôt dans la semaine aux résultats de Microsoft, qui ont montré que ses investissements, pour développer l'intelligence artificielle, n'entamaient pas sa marge.

"On pourrait parler d'une réaction extrêmement polarisée sur les résultats" des géants technologiques américains, estime Sam Stovall.

Le marché n'a en effet pas hésité à sanctionner vendredi Apple (-7,35%) en raison de prévisions jugées trop timides.

Pour l'analyste, dans le fond "les investisseurs restent convaincus de la révolution technologique et de son impact significatif sur la croissance des bénéfices, non seulement au cours du prochain trimestre, mais aussi dans les années à venir".

Mais plusieurs épisodes de doutes, notamment sur les niveaux de valorisations de secteurs associés à l'IA comme les semi-conducteurs, ont entraîné de larges mouvements de ventes en juillet.

Les performances trimestrielles de valeurs qui ont vu leur cours bondir depuis le début d'année comme AMD ou SanDisk seront à ce titre particulièrement scrutées dans les prochains jours.

En parallèle, les évolutions du marché obligataire restent très surveillées.

Le coût de la dette souveraine américaine à long terme (30 ans) continuait de grimper à 5,25% vers 20H30 GMT, un niveau plus vu depuis 2007.

L'échéance à dix ans, la plus connue, se tendait à 4,71% contre 4,67% la veille, au plus haut depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche début 2025.

Les cours du pétrole ont repris leur marche en avant avec les attaques au Moyen-Orient, ravivant de nouveau les perspectives inflationnistes et chahutant régulièrement les actions américaines.

Les investisseurs s'attendent notamment à ce que la banque centrale américaine (Fed) mette un coup de frein à la hausse des prix en relevant ses taux en septembre, après le statu quo décidé mercredi.

Ailleurs à la cote, les géants pétroliers américains ExxonMobil (-0,97% à 155,44 dollars) et Chevron (+2,35% à 196,83 dollars) ont annoncé vendredi, sans surprise, des résultats en très forte hausse face à l'envolée des cours de l'or noir.

Mais, pour ExxonMobil, l'essor du bénéfice net a été moins prononcé qu'attendu par les analystes dans un "marché volatil".

Pour Chevron en revanche, rien n'est venu assombrir ses résultats trimestriels qui ont surpassé ceux de l'année précédente.

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