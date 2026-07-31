Surcharge des véhicules : la DREAL renforce ses contrôles en Normandie

La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Normandie, en partenariat avec les forces de l'ordre, procède à des opérations visant à améliorer la sécurité routière, préserver les infrastructures et garantir une concurrence équitable entre les entreprises de transport.

Le premier bilan de 2026 vient d'être dévoilé : au cours du premier semestre de cette année, 109 opérations spécifiques ont été réalisées dans la région. Au total, 1 112 véhicules ont été pesés, dont 415 véhicules utilitaires légers (VUL). Parmi les véhicules contrôlés, 415 étaient en surcharge, soit 37 %.

Des taux d’infraction qui varient selon les départements

Les résultats varient toutefois selon les départements. L'Orne arrive en tête avec 55 % de véhicules en infraction, suivie de la Seine-Maritime et de la Manche (47 %), du Calvados (42 %) et de l'Eure (26 %). Dans ce dernier département, la DREAL explique que le passage en flux libre sur l'A13 rend notamment plus difficile l'interception des véhicules utilitaires légers.

Ces résultats conduisent la DREAL à poursuivre ses contrôles, notamment auprès des véhicules utilitaires légers. Une surcharge peut en effet augmenter les distances de freinage, dégrader la tenue de route et accélérer l’usure des pneumatiques et des systèmes de freinage. Elle contribue également à la dégradation des routes et des ouvrages d’art et peut créer une concurrence déloyale entre les professionnels du transport qui respectent la réglementation et ceux qui y contreviennent.