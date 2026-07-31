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Le Crous Amiens-Picardie lance son guide étudiant pour la rentrée 2026-2027

Le Crous Amiens-Picardie met à disposition son guide étudiant 2026-2027. Ce document réunit les informations utiles pour préparer la rentrée et faciliter les démarches des étudiants.

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© Crous Amiens-Picardie.

© Crous Amiens-Picardie.

Par LGFR
La Gazette Picardie
Publié le 31 juillet 2026 - Mis à jour le 31 juillet 2026

Le Crous Amiens-Picardie publie son guide étudiant 2026-2027 afin d'aider les étudiants à organiser leur rentrée universitaire. Destiné aux étudiants français comme internationaux inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur de l'Aisne, de l'Oise ou de la Somme, ce document présente l'ensemble des dispositifs proposés tout au long du parcours universitaire. Il rappelle également le rôle du Crous, établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, chargé d'accompagner les étudiants dans leur vie quotidienne.

Des informations pratiques réunies

Le guide rassemble les principales informations sur les bourses, les solutions de logement, la restauration universitaire, l'accompagnement social, la culture et la vie de campus, les emplois étudiants ainsi que les possibilités de mobilité internationale. Il recense aussi les démarches à effectuer avant et pendant l'année universitaire afin de simplifier les formalités administratives. Le Crous invite les étudiants à consulter ce document dès maintenant pour préparer leur rentrée. 