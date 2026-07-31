Le Crous Amiens-Picardie publie son guide étudiant 2026-2027 afin d'aider les étudiants à organiser leur rentrée universitaire. Destiné aux étudiants français comme internationaux inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur de l'Aisne, de l'Oise ou de la Somme, ce document présente l'ensemble des dispositifs proposés tout au long du parcours universitaire. Il rappelle également le rôle du Crous, établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, chargé d'accompagner les étudiants dans leur vie quotidienne.

Des informations pratiques réunies

Le guide rassemble les principales informations sur les bourses, les solutions de logement, la restauration universitaire, l'accompagnement social, la culture et la vie de campus, les emplois étudiants ainsi que les possibilités de mobilité internationale. Il recense aussi les démarches à effectuer avant et pendant l'année universitaire afin de simplifier les formalités administratives. Le Crous invite les étudiants à consulter ce document dès maintenant pour préparer leur rentrée.