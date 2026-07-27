Hydrogène : l'IUT de Moselle-Est lance un nouveau diplôme à Porcelette

Alors que la Moselle se positionne comme un territoire stratégique pour l'hydrogène, l'Université de Lorraine renforce son offre de formation. Dès la rentrée, l'IUT de Moselle-Est, implanté à Porcelette, proposera le diplôme universitaire «Systèmes Hydrogène Énergétique : productions, stockages, usages» (SyHyEn), destiné aux salariés en reconversion ou en montée en compétences ainsi qu'aux demandeurs d'emploi titulaires d'un bac +2 scientifique. La formation sera assurée à raison de deux jours par mois par des enseignants-chercheurs et des professionnels de la filière, soit un rythme compatible avec une activité professionnelle.

Former les compétences dont le territoire aura besoin

Ce nouveau cursus ne sera pas isolé. Deux autres IUT de l'Université de Lorraine, à Nancy-Brabois et Longwy, proposeront également cette formation afin de structurer un véritable réseau régional de compétences autour de l'hydrogène. L'objectif est de répondre aux besoins grandissants des industriels, sur toute la chaîne de valeur, de la production au stockage jusqu'aux usages de cette énergie.

Cette initiative prend une dimension toute particulière en Moselle. Les récentes découvertes de gisements d'hydrogène naturel dans le sous-sol mosellan suscitent un fort intérêt. Les concentrations relevées figurent parmi les plus prometteuses observées à ce jour et laissent entrevoir le développement d'une nouvelle filière industrielle créatrice d'emplois, tant dans l'exploration que dans l'exploitation, la maintenance ou l'ingénierie.