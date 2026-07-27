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Hydrogène : l'IUT de Moselle-Est lance un nouveau diplôme à Porcelette

À la rentrée, l'IUT de Moselle-Est, sur son site de Porcelette, ouvrira un nouveau diplôme universitaire consacré à l'hydrogène. Une formation qui intervient alors que la Moselle nourrit de grandes ambitions autour de l'hydrogène naturel, dont les récentes découvertes pourraient transformer l'économie locale.

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© Google Maps. En Moselle-Est, les cours se dérouleront au Composite Park de Porcelette.

© Google Maps. En Moselle-Est, les cours se dérouleront au Composite Park de Porcelette.

Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 27 juillet 2026 - Mis à jour le 27 juillet 2026

Alors que la Moselle se positionne comme un territoire stratégique pour l'hydrogène, l'Université de Lorraine renforce son offre de formation. Dès la rentrée, l'IUT de Moselle-Est, implanté à Porcelette, proposera le diplôme universitaire «Systèmes Hydrogène Énergétique : productions, stockages, usages» (SyHyEn), destiné aux salariés en reconversion ou en montée en compétences ainsi qu'aux demandeurs d'emploi titulaires d'un bac +2 scientifique. La formation sera assurée à raison de deux jours par mois par des enseignants-chercheurs et des professionnels de la filière, soit un rythme compatible avec une activité professionnelle

Former les compétences dont le territoire aura besoin

Ce nouveau cursus ne sera pas isolé. Deux autres IUT de l'Université de Lorraine, à Nancy-Brabois et Longwy, proposeront également cette formation afin de structurer un véritable réseau régional de compétences autour de l'hydrogène. L'objectif est de répondre aux besoins grandissants des industriels, sur toute la chaîne de valeur, de la production au stockage jusqu'aux usages de cette énergie. 

Cette initiative prend une dimension toute particulière en Moselle. Les récentes découvertes de gisements d'hydrogène naturel dans le sous-sol mosellan suscitent un fort intérêt. Les concentrations relevées figurent parmi les plus prometteuses observées à ce jour et laissent entrevoir le développement d'une nouvelle filière industrielle créatrice d'emplois, tant dans l'exploration que dans l'exploitation, la maintenance ou l'ingénierie. 