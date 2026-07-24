Chauny : la logistique ouvre ses portes aux jeunes du territoire

Cette visite immersive a permis aux participants de se familiariser avec les métiers de la logistique et d'explorer des espaces de formation équipés pour simuler des conditions réelles de travail. Ils ont notamment pratiqué la conduite d'engins de manutention et la préparation de commandes, tout en apprenant sur les compétences recherchées par les employeurs. L'événement a été rendu possible grâce à l'engagement de l'équipe du GRETA, qui a offert un accueil chaleureux et a partagé son expertise. Cette initiative fait partie du programme «Réussir Ensemble», cofinancé par l'Union européenne via le Fonds social européen Plus (FSE+), qui vise à accompagner les jeunes NEETs du Chaunois vers l'insertion professionnelle et la formation.

La logistique recrute partout en France

La découverte des métiers logistiques à Chauny illustre un enjeu qui dépasse le territoire chaunois : répondre aux besoins de recrutement d'un secteur confronté à des difficultés pour trouver des candidats formés. En rapprochant les jeunes des équipements et des réalités du terrain, les dispositifs d'immersion peuvent faciliter l'orientation vers les métiers de la chaîne logistique et renforcer l'adéquation entre les compétences disponibles et les besoins des entreprises.