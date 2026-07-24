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Formation des courses hippiques : à Gouvieux, l'AFASEC enregistre des records de performance

À l’issue de l’année scolaire 2025-2026, les cinq académies de l’AFASEC (Cabries, Graignes, Grosbois, Gouvieux, Mont-de-Marsan) affichent une nouvelle fois d’excellents résultats aux examens nationaux, avec 94,35% de réussite globale sur les diplômes professionnels. À Gouvieux, ce chiffre atteint les 100%.

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 24 juillet 2026 - Mis à jour le 24 juillet 2026

Chaque année, l’AFASEC forme les futurs professionnels des courses hippiques au sein de ses cinq académies implantées en France. En alternance avec les entreprises de la filière, ses formations préparent aux métiers de cavalier d’entraînement, lad-driver, lad-jockey, palefrenier-soigneur ou encore responsable d’écurie.

À l’issue de la session 2025-2026, les cinq académies de l’AFASEC (Cabries, Graignes, Grosbois, Gouvieux, Mont-de-Marsan) affichent une nouvelle fois d’excellents résultats aux examens nationaux, portés par un taux de réussite parfait de 100% au CAPA et une excellente progression sur le Baccalauréat Professionnel. «Ces performances témoignent du haut niveau d'exigence et de la préparation technique rigoureuse de nos diplômés», exprime l'AFASEC.

Le filière du hippisme représente un pan économique important dans le département de l'Oise, l'AFASEC s'inscrit dans un cadre d'excellence : l'académie de Gouvieux affiche 100% de réussite au CAPA et 100% de réussite au Baccalauréat professionnel scolaire. Les élèves obtiennent également 90,5% de réussite au Diplôme national du brevet, contribuant ainsi au taux de réussite national de 94,35% enregistré par l’ensemble des académies de l’AFASEC.