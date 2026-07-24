Chaque année, l’AFASEC forme les futurs professionnels des courses hippiques au sein de ses cinq académies implantées en France. En alternance avec les entreprises de la filière, ses formations préparent aux métiers de cavalier d’entraînement, lad-driver, lad-jockey, palefrenier-soigneur ou encore responsable d’écurie.

À l’issue de la session 2025-2026, les cinq académies de l’AFASEC (Cabries, Graignes, Grosbois, Gouvieux, Mont-de-Marsan) affichent une nouvelle fois d’excellents résultats aux examens nationaux, portés par un taux de réussite parfait de 100% au CAPA et une excellente progression sur le Baccalauréat Professionnel. «Ces performances témoignent du haut niveau d'exigence et de la préparation technique rigoureuse de nos diplômés», exprime l'AFASEC.

Le filière du hippisme représente un pan économique important dans le département de l'Oise, l'AFASEC s'inscrit dans un cadre d'excellence : l'académie de Gouvieux affiche 100% de réussite au CAPA et 100% de réussite au Baccalauréat professionnel scolaire. Les élèves obtiennent également 90,5% de réussite au Diplôme national du brevet, contribuant ainsi au taux de réussite national de 94,35% enregistré par l’ensemble des académies de l’AFASEC.