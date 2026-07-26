L'incendie du Var a parcouru 4.500 hectares, crainte face au mistral

L'incendie de Pontevès dans le Var a encore progressé pour parcourir 4.500 hectares au total, malgré la mobilisation des pompiers qui craignent dimanche "un risque élevé de réactivation du feu" en raison du vent, a rapporté la préfecture.

"Les quelques millimètres de pluie durant la nuit n'ont été d'aucune aide dans la lutte contre les flammes", a déploré la préfecture du Var, au sixième jour des opérations menées contre l'incendie, parti mardi d'un champ de Pontevès et qui a enflammé des pans entiers de la montagne du Gros Bessillon.

Dans la nuit de samedi à dimanche 1.030 pompiers et 275 véhicules se sont relayés pour juguler le feu. Avant l'intervention dimanche matin de trois hélicoptères bombardiers d'eau et de deux Dragon. Un avion Dash et deux Canadair seront dépêchés dans la matinée.

"Du mistral est attendu vers la mi-journée, avec un risque élevé de réactivation du feu. Les dispositifs de lutte sont redéployés en conséquence", souligne la préfecture.

"Le mistral va se relever, le feu n'est absolument pas fixé, avec de nombreux points à traiter", ont indiqué à l'AFP les services communications du SDIS 83.

Malgré une situation "stabilisée" dimanche matin pendant quelques heures "réduites", "l'installation d'un vent de nord-ouest et une remontée de température" ont "engendré une réactivation de nombreuses zones" du feu, a reconnu lors d'un point presse le lieutenant-colonel Michel Audier, du SDIS 83.

"La journée va être difficile", résume-t-il, même si l'objectif reste de "contenir le feu dans son périmètre initial."

Samedi, la préfecture avait confirmé l'évacuation de 2.000 personnes, en raison de "nombreuses reprises" du feu notamment sur les communes de Barjols, Correns, mais aussi Châteauvert et Brue-Auriac.

Les incendies trouvent un terrain favorable dans les conditions climatiques extrêmes que connaît la France actuellement: des températures très hautes, un vent fort, sur une végétation qui a profité des pluies du printemps pour pousser mais est aujourd'hui totalement asséchée.