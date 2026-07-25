L'avion militaire de transport A400M déployé par le gouvernement pour lutter contre les incendies dans le Sud-Ouest a effectué son premier largage de produit retardant le feu samedi après-midi à Lacanau en Gironde, a constaté l'AFP.

C'est la première fois que cet appareil pouvant emporter 20.000 litres d'eau ou de produit retardant le feu, développé par le constructeur de l'A400M Airbus, est déployé en conditions réelles.

Cette nouvelle capacité représente "l'équivalent de trois Canadair en volume d'eau", selon le gouvernement.

"Tout a été mis en oeuvre par les armées pour évaluer" cette sorte de vaste cuve chargée dans l'avion, "et s'assurer de son emploi opérationnel au plus tôt", a expliqué samedi à l'AFP l'Etat-major des armées.

Le prototype, que le constructeur a notamment testé en avril 2025, est constitué d'une vaste cuve semi-cylindrique, installée dans la soute de l'avion en passant par la rampe arrière, sans modification structurelle

Grâce à ce système spécialement conçu, l'A400M, en service depuis 2013, peut larguer un volume d'eau ou de retardant équivalent à celui de trois Canadair, offrant ainsi une nouvelle capacité d'appui dans la lutte contre les feux de forêt.

Il a été "réceptionné en début de semaine sur la base aérienne d'Orléans" par l'armée, a encore détaillé l'Etat-major des armées. "La qualification du kit expérimental a permis sa première mise en oeuvre samedi" dans la région de Bordeaux.

La sécurité civile a expliqué samedi que le largage effectué par l'appareil samedi "à Lacanau vers Sainte-Hélène" a pour mission de "poser des lignes de retardants en dehors des reliefs et en périphérie".