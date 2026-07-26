Les gros incendies de forêt qui ont frappé la France

L'incendie qui touche la Gironde est parmi les feux les plus dévastateurs pour les forêts françaises depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

La France est le quatrième pays européen le plus boisé. En métropole, la forêt couvre 17,5 millions d'hectares, 32% du territoire, selon l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN).

2026: les flammes aux portes de Bordeaux

Parti de Saumos (Gironde) mercredi, un incendie progresse très rapidement dans une forêt de pins denses sur les pourtours du bassin d'Arcachon. En quelques jours, 42.000 hectares sont ravagés, 220.000 personnes sont évacuées, notamment aux abords de Bordeaux, selon un bilan dimanche matin.

En parallèle, dans les Landes, un incendie a parcouru 3.600 hectares près de Biscarrosse, et 30.000 personnes ont dû être évacuées.

2022: mégafeux en Gironde

Plusieurs mégafeux frappent la Gironde, qui comptabilise durant l'été près de 600 départs de feu, 48.000 personnes évacuées et quelque 30.000 hectares de forêts détruites.

Fortes chaleurs, sécheresse persistante: près de 72.000 hectares de forêt brûlent cet été-là en France.

2021: deux morts dans les Maures

Un violent incendie attisé par un vent tourbillonnant embrase une partie du massif des Maures, dans l'arrière-pays de Saint-Tropez.

Plus de 6.000 hectares partent en fumée, 10.000 personnes sont évacuées et deux corps calcinés retrouvés dans une maison.

2019: "Feux d'hiver

Pas de feux gigantesques cette année-là en France, et pourtant plus de 43.000 hectares au total sont détruits. Avec une particularité: l'importance des feux d'hiver. 36.000 hectares partent entre le 1er janvier et le 26 février (données Effis).

2017: évacuations à Bormes

Fin juillet, des incendies attisés par des vents violents en Haute-Corse, dans le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Var réduisent en cendres plus de 7.000 hectares. Le 26 juillet, les flammes menacent la station balnéaire de Bormes-les-Mimosas (Var) et 10.000 personnes sont évacuées.

2016: aux portes de Marseille

Attisés par le mistral, plusieurs incendies se propagent rapidement au nord de Marseille. Le feu arrive le 10 août aux portes de la cité phocéenne, détruisant 3.300 hectares, 25 immeubles, un groupe scolaire et un lycée, heureusement déserts.

2009: sécheresse corse

La sécheresse rend les incendies redoutables fin juillet 2009 en Corse. Vallée de la Gravona, au nord d'Ajaccio, régions de Sartène et Aullène: plus de 5.300 hectares partent en fumée.

2003: les Maures et l'Esterel

Fin juillet 2003, des incendies d'origine criminelle ravagent le massif des Maures, tuant quatre personnes et entraînant l'évacuation de 6.000 vacanciers et résidents.

Un mois plus tard, à Cogolin (Var), trois pompiers périssent dans leur camion cerné par les flammes. Cet été-là, 20.100 hectares des Maures et de l'Esterel sont détruits, soit 20% des deux massifs.

Quelque 13.000 hectares brûlent aussi en Corse.

1990: 23.000 hectares détruits

L'été 1990 est redoutable pour le massif des Maures (Var): 12.500 hectares détruits à la fin août. Du 21 au 25 août, les feux ravagent 23.000 hectares de végétation entre Marseille et Nice.

1989: Lacanau et Sainte-Victoire

Le mois de juillet 1989, particulièrement chaud et sec, est propice aux départs de feu dans le sud. Un gigantesque incendie ravage 5.000 hectares de pins près de l'étang de Lacanau (Gironde) et oblige à l'évacuation de milliers de vacanciers.

Le 29 août, 10.000 hectares partent en fumée en moins de 24 heures dans le sud-est et en Corse, dont 5.000 hectares à la montagne Sainte-Victoire, près d'Aix-en-Provence.

1976: La Palmyre

La fournaise de l'été 1976, l'extrême sécheresse et le geste d'un pyromane transforment la forêt de La Palmyre (Charente-Maritime) en brasier, le 20 août, en pleine saison touristique.

Coincés entre flammes et océan, des centaines de vacanciers sont évacués depuis la plage. Cet été-là, 80.000 hectares sont brûlés en France, un record jusqu'en 2026.

1949: le "grand incendie

Parti le 19 août d'une scierie au sud de Bordeaux, un incendie ravage en quelques jours 50.000 hectares de pins. Le feu tue 82 personnes, principalement des agents des Eaux et forêts, pompiers bénévoles et militaires venus combattre les flammes. Ce "grand incendie" des Landes de Gascogne reste un des plus meurtriers de France.