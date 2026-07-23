La Nuit de l'orientation se tiendra le jeudi 26 novembre prochain à Mégacité Amiens. Organisé par la CCI Amiens-Picardie et ses partenaires, l'événement s'adresse aux collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi et aux personnes en reconversion afin de les aider à mieux définir leur projet professionnel et à découvrir les métiers porteurs, affichant un besoin en recrutement important.

Des conseils pour construire son projet

Tout au long de l'après-midi et de la soirée, les participants pourront échanger avec des spécialistes de l'orientation au sein d'espaces dédiés au conseil et à l'accompagnement. L'événement proposera également une découverte de métiers grâce à la réalité augmentée, afin d'offrir une approche concrète de certaines professions. Le programme détaillé sera prochainement dévoilé.

La manifestation sera également une occasion d’échanger avec des professionnels venus présenter leur parcours, leur métier et les compétences attendues dans leur secteur. Les visiteurs pourront également rencontrer des écoles et des centres de formation afin d'identifier les cursus les plus adaptés à leur projet.

Les domaines représentés couvriront notamment le numérique, les services, l'hôtellerie-restauration, l'agriculture, le bâtiment, l'artisanat, l'environnement, l'industrie, le transport, la logistique et le nettoyage, autant de filières offrant des perspectives de recrutement.