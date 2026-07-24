Vaucelles : le miel de l'abbaye récompensé par l'agrément Saveur en'Or

L'abbaye de Vaucelles produit son propre miel avec l'apiculteur Patrice Marion. Ce miel vient de recevoir l'agrément Saveurs en'Or. Cette récompense témoigne d'une démarche de qualité valorisant les produits locaux des Hauts-de-France et s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le Département du Nord et Saveurs en'Or.

Les abeilles de l'abbaye de Vaucelles profitent de la non-utilisation de produits phytosanitaires ou d'engrais chimiques. S'ajoute à cela le jardin des plantes de la Bible, qui rassemble les espèces autrefois utiles à la vie de la communauté monastique pour leurs propriétés alimentaires ou thérapeutiques. Huit ruches ont été installées dans le domaine de l'abbaye.

«Mon objectif a toujours été de proposer un produit responsable et de qualité. Ma méthode de travail est rigoureuse : je fais attention à ne jamais polluer la matière première et à éviter toute incorporation de corps étrangers lors de la récolte», confie l'apiculteur. «Cet agrément est la reconnaissance d'un travail de passion».