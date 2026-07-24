Depuis plusieurs semaines, le département est confronté à un épisode de sécheresse marqué, accentué par la canicule de fin juin et le déficit de précipitations. Les niveaux des cours d’eau et des nappes phréatiques sont nettement inférieurs aux normales saisonnières. Cette situation a notamment entraîné des tensions sur la ressource en eau potable, une mortalité piscicole observée dans la Nied, le développement de cyanobactéries, une avance des récoltes agricoles et l’arrêt de certaines centrales hydroélectriques.

Le passage au niveau d’alerte s’accompagne de plusieurs restrictions. L’arrosage des pelouses, espaces verts, jardins potagers, terrains de sport et golfs est désormais limité selon des plages horaires définies. Le remplissage des piscines de plus d’un mètre cube est interdit, sauf dérogation, tout comme le lavage des véhicules à domicile et le nettoyage des espaces extérieurs, à l’exception de certaines interventions professionnelles. L’irrigation des cultures fait également l’objet de restrictions, tandis que des mesures spécifiques concernent les industriels, les exploitants hydroélectriques et la navigation fluviale.

Ces mesures s’appliquent aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises, que l’eau provienne du réseau public ou de prélèvements privés. Elles doivent rester en vigueur jusqu’au 31 août 2026, sauf évolution des conditions météorologiques et hydrologiques. Les services de l’État poursuivent le suivi de la situation, tandis que le préfet appelle l’ensemble des usagers à adopter un usage sobre et responsable de l’eau.