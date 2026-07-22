



À la suite du violent épisode de grêle qui a frappé Talant le 15 juillet, Stéphane Woynaroski exprime son soutien aux sinistrés et estime que cet événement souligne la nécessité d'agir davantage contre le changement climatique.







Des habitants confrontés à d'importants dégâts





Selon l'élu, plusieurs quartiers de Talant ont subi des dommages importants lors de l'épisode de grêle. Des habitations ont été endommagées, notamment les volets, les façades et les toitures, tandis que de nombreux véhicules ont également été touchés. Stéphane Woynaroski apporte son soutien aux personnes qui doivent désormais faire face aux conséquences de ces dégradations.





Le conseiller municipal salue par ailleurs l'initiative de la Ville de Talant, qui a sollicité auprès de la préfète la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, à l'instar d'autres communes de la métropole.





Un appel à renforcer les actions face au changement climatique





Pour Stéphane Woynaroski, cet épisode météorologique, après plusieurs périodes de fortes chaleurs, illustre les effets du changement climatique. Il estime que, au-delà de l'accompagnement des sinistrés, les efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre doivent être renforcés afin de limiter les conséquences de ces phénomènes.

L'élu appelle enfin à passer à l'action, considérant que la répétition de ces événements impose de poursuivre les mesures destinées à faire face au changement climatique.



