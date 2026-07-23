Les Dunes du Mont Saint-Frieux, dans le Pas-de-Calais, font partie des lauréats de la 4e saison de la Mission Nature. 28 projets de restauration de la biodiversité, répartis sur l’ensemble du territoire français, dans l’Hexagone comme en outre-mer, seront financés par ce dispositif.

Un seul lauréat dans les Hauts-de-France : les Dunes du Mont Saint-Frieux, au nord de Camiers. La subvention prévisionnelle totale obtenue pour leur renaturation est de 153 600 €. Après avoir acquis le terrain de 17 hectares d'un ancien camping pour préserver le site, le Conservatoire du littoral souhaite mettre en place une opération de renaturation afin de protéger les dunes environnantes.

Les travaux prévus comprennent la suppression des éléments d’artificialisation, la réouverture des milieux par débroussaillement et l'élagage des saules, l’éclaircissement de la pinède avec maintien du bois mort au sol, l’élimination des espèces exotiques envahissantes et la mise en place de clôtures pour canaliser la fréquentation du public. Ces opérations contribueront à renforcer la continuité écologique entre le massif du Mont Saint-Frieux et la Réserve naturelle nationale de la Baie de Canche, en constituant un maillon de corridor écologique entre les deux sites.