Le 13 juillet, la commune d'Ozolles a subi un incendie historique ayant ravagé 106 hectares de végétation, le plus important enregistré dans le département depuis quatre décennies. Plus de 200 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, appuyés par des agriculteurs, pour lutter contre des flammes qui ont détruit deux habitations et un tracteur. Le bilan total, dépassant les 400 hectares depuis la mi-juin, alourdit la pression sur le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS 71), alors que le département est fortement boisé.

Risque élevé et mesures de sécurité renforcées

Face à la multiplication des départs de feu, notamment dix recensés le 18 juillet, la préfecture maintient une vigilance maximale. Le brûlage de déchets verts est strictement interdit, la sécheresse rendant la végétation extrêmement inflammable. Le département, qui n'avait pas connu une telle ampleur de sinistres depuis 40 ans, doit faire face à une situation qui pourrait entraîner une réactivation du « risque sévère », menaçant de nouvelles zones forestières du Charolais et du Morvan.













Les autorités appellent à la prudence, la météo n'annonçant pas de précipitations, laissant craindre une fin d'été sous haute tension.































