Environnement
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Décryptage

Les métiers verts, une tendance structurelle

Dans une dynamique globale de transformation et de transition, les métiers verts progressent rapidement depuis quelques années. Hautement stratégiques et à impact, ils concentrent à eux seuls les enjeux de demain pour les territoires et les entreprises. Ils sont la grande tendance des recrutements.

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40% des personnes occupant un métier vert de niveau ingénieur sont des femmes. © D.R

40% des personnes occupant un métier vert de niveau ingénieur sont des femmes. © D.R

Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 27 août 2026 - Mis à jour le 27 août 2026
<p>Alors qu’ils étaient présents au sein de structures dédiées à l’environnement, les métiers verts, aussi dits «à<br>finalité environnementale», intègrent désormais toutes les structures, qu’elles soient publiques ou privées, mais aussi les entreprises. Technicien ou ingénieur en efficacité énergétique, technicien en économie circulaire, chef de projet en énergies renouvelables, artisan et ingénieur paysagistes, ingénieur de l’aménagement durable des territoires, écologue... autant de métiers qui, à la lecture de l’intitulé, prennent tous leurs sens aujourd’hui, dans une société en pleine tra.

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