Les métiers verts, une tendance structurelle

Environnement
Amiens fait revivre les traditions des Hortillonnages avec la Fête sur l’eau
25/08/2026 A.B
Amiens (80)
Dans une dynamique globale de transformation et de transition, les métiers verts progressent rapidement depuis quelques années. Hautement stratégiques et à impact, ils concentrent à eux seuls les enjeux de demain pour les territoires et les entreprises. Ils sont la grande tendance des recrutements.
40% des personnes occupant un métier vert de niveau ingénieur sont des femmes. © D.R
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