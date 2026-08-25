Cette décision, soutenue par l'analyse de Météo-France, l'ONF, la DDT et le SDIS, fait suite aux récents feux à Couchey, Talant et Fleurey-sur-Ouche et cible la protection des zones boisées.

La mesure préfectorale s'appuie sur une analyse croisée rigoureuse menée par la Direction départementale des territoires (DDT) et le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS). La sécheresse prolongée et des indicateurs de chaleur critiques confirment la vulnérabilité extrême de la région. Pour les entreprises locales, notamment dans les secteurs de la filière bois, du tourisme vert et de l'agriculture, cette situation impose une vigilance renforcée et une adaptation immédiate des opérations quotidiennes.

Ce classement en « risque sévère » déclenche l'application immédiate de mesures de restriction et d'interdiction graduées pour l'ensemble des activités économiques et de loisirs à proximité des espaces sensibles. Ces nouvelles règles s'articulent en complément, ou viennent se substituer, aux réglementations environnementales déjà en vigueur. Les exploitants forestiers, les chantiers de BTP en lisière de bois ainsi que les collectivités locales doivent impérativement adapter leurs calendriers de travaux pour limiter tout risque d'étincelle ou de point chaud. L'ensemble des interdictions détaillées par secteur est désormais consultable sur la plateforme numérique dédiée de la préfecture.

Alors que la pression climatique fragilise l'activité économique estivale, la responsabilité des professionnels et des citoyens reste le premier rempart pour préserver le patrimoine naturel et économique de la Côte-d'Or.







