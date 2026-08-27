Lille : le World Forum change de nom et devient GREAT!

Après vingt ans consacrés à l'économie responsable – et le lancement, par l'intervention de l'économiste Jeremy Rifkin, de la Troisième Révolution Industrielle devenue REV3 –, il était temps pour le World Forum for a Responsible Economy, d'évoluer. C'est désormais chose faite avec le changement de nom : GREAT! sera le festival économique et créatif de l'ensemble des territoires des Hauts-de-France, avec l'envie de «faire bouger les lignes» et de «construire des solutions concrètes».

Un invité de taille : le prix Nobel d'économie

Les 14 et 15 octobre prochains, à la Cité des Echanges, GREAT! va réunir entreprises, collectivités, chercheurs, investisseurs, associations, créateurs, étudiants et citoyens autour d'une ambition commune : faire de l'ensemble des territoires un moteur de transformation et d'innovation.

Cette première édition aura l'honneur d'accueillir un invité de taille : Philippe Aghion, prix Nobel d'économie, qui interviendra à travers son éclairage sur les grandes mutations actuelles et sur les leviers d'innovation et de transformation des territoires.

GREAT! est porté par un collectif d'acteurs : Réseau Alliances, Entreprises & Cités, la Région Hauts-de-France, la Métropole Européenne de Lille et la CCI Hauts-de-France, rejoints par le Cercle des économistes – fondateur des Rencontres Economiques d'Aix – qui contribue à la programmation.

2 500 participants attendus

Durant deux jours, 150 intervenants vont se succéder pour débattre autour des grandes mutations économiques, technologiques, sociales et environnementales ; des ateliers et rencontres sont organisés ainsi que des visites de terrain ; sans oublier des formats créatifs et immersifs.