L'association Vosges&co donne rendez-vous aux industries de production locales les mardis 15 et 29 septembre 2026 à Chavelot, au sein de la Maison de l’Économie Circulaire. Cet événement s'adresse aux entreprises de production vosgiennes afin de créer des coopérations territoriales concrètes en mutualisant leurs ressources sous-utilisées et leurs compétences tout en transformant ainsi les coûts des uns en opportunités pour les autres.

Une détection collective des opportunités territoriales

Le premier volet de l'opération se tiendra le mardi 15 septembre de 8h30 à 12h. Durant cette matinée, les dirigeants participants dresseront une cartographie de leurs besoins et de leurs actifs sous-exploités, qu'il s'agisse d'espaces de stockage vacants, de transferts logistiques à vide ou d'expertises spécifiques. Les échanges collectifs s'articuleront autour de leviers de performance majeurs comme l'optimisation de l'énergie, de l'eau et des déchets. Pour prolonger la réflexion sur la valorisation, une visite du centre de tri EVODIA sera proposée aux industriels au cours de l'après-midi.

Des rendez-vous d'affaires pour concrétiser les projets

Le second atelier, programmé le mardi 29 septembre aux mêmes horaires, adoptera un format de rendez-vous d'affaires ciblés. Cette étape permettra d'étudier la faisabilité technique et commerciale des rapprochements identifiés deux semaines plus tôt. En se concentrant sur les réalités opérationnelles des entreprises, Vosges&co entend structurer des projets collaboratifs durables pour renforcer la compétitivité et la résilience économique du département face aux enjeux environnementaux actuels.

Les inscriptions à ces ateliers sont obligatoires pour les industriels du territoire souhaitant intégrer cette dynamique collective. Cette première édition pourrait poser les bases d’un réseau d'écologie industrielle pérenne, capable de redéfinir les flux d'approvisionnement à l'échelle des Vosges.







