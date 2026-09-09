"Attention angles morts", l'affiche a beau être placardée sur les bus, nombre de piétons, cyclistes et automobilistes ne se rendent pas compte du danger qu'il y a d'approcher de trop près des mastodontes dans la rue, surtout s'ils sont en train de consulter leur téléphone. Le conducteur ne peut pas toujours les voir.

Devant l'augmentation des collisions et accidents, l'opérateur Keolis, filiale de la SNCF, et la Sécurité routière ont annoncé mercredi le lancement d'une campagne pour tenter de responsabiliser les usagers de la voie publique et de leur faire prendre conscience des dangers.

"Dans plus de 90% des cas d'accident, le conducteur n'est pas en tort", estime Frédéric Van Heems, président du directoire de Keolis qui exploite des milliers de lignes de transport urbain en Ile-de-France, à Lyon, Rennes, Bordeaux, Tours, Besançon, Orléans ou au Mont Saint-Michel, ainsi qu'à l'étranger.

Cet automne, des affiches vont être placardées sur tous les réseaux exploités par Keolis en France, et dans toute l'Ile-de-France.

L'opération est soutenue par Ile-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité organisatrice des transports de la région, qui pilote 10.500 bus sur 1.900 lignes de bus et cars express chaque jour, selon sa présidente Valérie Pécresse.

L'association nationale pour les transports éducatifs de l'enseignement public (Anateep) est aussi associée, pour mener des opérations de sensibilisation auprès du public scolaire afin d'apprendre à "prendre le bus".

Intitulée "et comme ça, on a votre attention?", les affiches montrent un bus recouvert de fourrure rose et d'un gyrophare, de néons multicolores, ou un tramway aux couleurs vives bardé de ballons de baudruche passant au milieu de piétons, sous le mot clé #tous attentifs ou #vigilance partagée.

"On a accéléré les nouvelles mobilités en ville sans que les mentalités et consciences des risques associés s'adaptent", estime le directeur santé-sécurité de Keolis, Arnaud Szymkowiak.

Le groupe a pourtant augmenté les systèmes d'aide à la conduite sur ses bus, avec radars et caméras avant, arrière et latéraux qui alertent le conducteur en présence d'un usager vulnérable, et a équipé ses tramway, comme le T9 à Paris, de feux flash pour attirer l'attention des usagers.

Sur l'ensemble des réseaux de transport exploités par Keolis dans le monde, "nous notons une diminution progressive du nombre d'accidents, indique M. Van Heems, mais les chiffres progressent en France.

"On a observé en moyenne une augmentation de 5% du nombre d'accidents de circulation de tous types en 2025 par rapport à 2024" dans le pays, précise M. Szymkowiak. "Un drame pour les familles, pour les conducteurs concernés et pour les passagers".