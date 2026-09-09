Au fil du parcours, deux sujets sont particulièrement mis en avant : les déchets et la ressource en eau. Tri, gaspillage alimentaire, consommation responsable, réemploi ou encore réparation font partie des thèmes abordés. Le parcours permet également de s’intéresser à la qualité de l’eau et aux gestes qui peuvent contribuer à sa préservation.

Le projet a été réalisé avec l’accompagnement d’Atelier Nature et la participation des équipes des directions des Déchets et des Cycles de l’eau de l’Agglomération. L’idée est aussi de faire de ce parcours un support pédagogique pour les établissements scolaires. Des classes pourront ainsi disposer gratuitement de tablettes numériques et être accompagnées par des agents de sensibilisation pendant l’activité.

À Mâcon, l’environnement se découvre aussi en jouant

Pour participer, il suffit de se rendre à l’entrée du parcours PAPA, rue Pierre-de-Coubertin, du côté du parking du centre aquatique communautaire. Un panneau équipé d’un QR code permet de télécharger l’application Explor Games® et de commencer le jeu. En outre, l’Agglomération a consacré 42 000 euros à ce projet, financé à parts égales avec la Région Bourgogne-Franche-Comté. Cette dernière participe au financement dans le cadre du Fonds en faveur du développement des usages innovants du numérique.

Avec « Rebels 3R », les questions liées aux déchets et à l’eau sont ainsi abordées sous une forme plus ludique. Une manière de sensibiliser les participants à leurs habitudes quotidiennes tout en leur permettant de découvrir le parcours autrement.



