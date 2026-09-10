Mardi dernier, les agences de l'eau Rhin-Meuse, Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée Corse ont formalisé un engagement de quatre ans aux côtés de l’Union Régionale HLM Grand Est. Ce partenariat renforce une coopération historique visant à transformer l’urbanisme social. Les bailleurs sociaux gèrent en effet un vaste patrimoine composé de bâtiments, mais aussi de voiries, de réseaux d’assainissement et d’espaces verts qu'il convient de rendre plus résilients.

Concrètement, cet accord fixe des objectifs chiffrés pour accélérer l’adaptation de plus de 430 000 logements sociaux face au changement climatique. Les signataires ambitionnent d’intégrer massivement la gestion de l’eau et de la biodiversité au sein du patrimoine urbain régional.

Des priorités chiffrées pour un urbanisme durable

Cette nouvelle feuille de route succède à un premier protocole initié en 2023, qui avait déjà favorisé la montée en compétence des équipes et le déploiement de projets pilotes de renaturation. Pour la période 2026-2030, la convention fixe de nouvelles priorités opérationnelles pour répondre aux épisodes de fortes chaleurs et de pluies intenses. Les actions se concentreront sur l'économie de la ressource en eau, la lutte contre les fuites, le développement de la gestion intégrée des eaux pluviales ainsi que la végétalisation des espaces extérieurs.

Cette transition écologique planifiée des investissements immobiliers permettra de rehausser la valeur verte du patrimoine régional tout en améliorant le cadre de vie des locataires.