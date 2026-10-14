Saint-Mihiel : les collégiens prennent en main un espace naturel

À Saint-Mihiel, la biodiversité entre dans la cour des collégiens. Le collège Les Avrils vient d’inaugurer une Aire Terrestre Éducative (ATE), un espace sur lequel les élèves ont travaillé pendant toute une année avec leurs enseignants et le CPIE de Meuse. Observation de la nature, découverte des espèces et réflexion sur leur préservation ont structuré cette démarche, désormais concrétisée sur le terrain.

L’intérêt du projet dépasse son aspect pédagogique. En impliquant directement les jeunes dans la connaissance et la protection d’un espace naturel, le Département de la Meuse cherche aussi à renforcer la sensibilisation au patrimoine environnemental local.

L’ATE constitue également un exemple de coopération entre une collectivité, un établissement scolaire et une structure spécialisée dans l’environnement. Cette mobilisation permet de rapprocher les politiques de protection de la biodiversité des habitants et, ici, d’une nouvelle génération appelée à vivre avec les transformations environnementales.

Biodiversité : les jeunes deviennent acteurs du territoire

À l’échelle nationale, les collectivités sont confrontées à la nécessité de mieux intégrer la biodiversité dans les politiques locales, alors que la préservation des espaces naturels concerne aussi l’aménagement, l’agriculture, le tourisme et la qualité du cadre de vie. Les démarches éducatives constituent l’un des moyens de faire connaître ces enjeux au-delà des seuls acteurs spécialisés.

À Saint-Mihiel, l’expérience repose ainsi sur une approche participative : les élèves ne sont pas seulement sensibilisés à l’environnement, ils deviennent eux-mêmes acteurs de l’observation et de la préservation de leur cadre de vie. Une logique qui peut contribuer, à terme, à faire émerger une meilleure compréhension des enjeux environnementaux dans les territoires.