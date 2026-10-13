Le Campus Agro-Environnemental 62 lauréat du Challenge Approlocal 2026

Organisé par la Chambre d'agriculture du Nord - Pas de Calais via sa plateforme Approlocal, ce défi récompense l'établissement de restauration collective pour s'être approvisionné auprès du plus grand nombre de producteurs locaux différents. Cette distinction valorise l'engagement concret de l'institution agricole en faveur des circuits courts et du dynamisme économique territorial.

L'équipe de restauration du site d'Arras, situé à Tilloy-lès-Mofflaines, s'est distinguée lors de l'édition 2026 du Challenge Approlocal dans le Pas-de-Calais. Ce concours régional met en relation les cantines et les exploitations locales. Le Campus a décroché le prix de la « diversité des fournisseurs » en multipliant les commandes de légumes, viandes et produits laitiers auprès d'un vaste réseau de producteurs du territoire.

Un ancrage local au cœur du projet pédagogique

Pour cet établissement d'enseignement agricole, cette distinction prend tout son sens en faisant directement écho à sa mission de formation. Le restaurant scolaire démontre quotidiennement la viabilité des circuits courts aux apprenants et personnels. Ce choix d'approvisionnement illustre parfaitement une philosophie institutionnelle forte : les filières professionnelles formées au sein du Campus sont également celles qui nourrissent ses usagers, créant un cycle vertueux de valorisation des métiers de la terre.

Une dynamique globale soutenue par la région

Ce succès s'inscrit dans la modernisation globale du Campus Agro-Environnemental 62, qui accueille plus de 1 000 apprenants sur ses sites d'Arras, Radinghem et Saint-Omer. A noter que le site d'Arras a bénéficié, en 2026, d'un investissement de 14 millions d'euros soutenu par la Région Hauts-de-France pour la rénovation de 17 bâtiments. Ces infrastructures renforcent le rôle des exploitations du Campus, qui s'étendent sur 130 hectares à Arras, comme vitrines de l'expérimentation et des transitions agricoles régionales.



