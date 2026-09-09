Elcimaï accompagne Dijon Métropole dans la modernisation de son UVE





Le Groupe Elcimaï intervient aux côtés de Dijon Métropole pour la modernisation de son unité de valorisation énergétique des déchets (UVE). Il assure cette mission au sein d’un groupement de maîtrise d’œuvre composé également du bureau d’études Naldeo et du cabinet d’architectes Architrav.

Un chantier organisé par phases

Exploitée en régie depuis 1975, l’UVE traite actuellement 140 000 tonnes de déchets par an. Elle prend en charge 93 % des déchets de la population de la Côte-d’Or, produit de l’électricité et alimente le réseau de chaleur urbain de Dijon Métropole.

Les deux lignes actuellement en service resteront opérationnelles pendant la construction d’une nouvelle ligne, afin d’assurer la continuité du traitement des déchets et de l’approvisionnement en chaleur du réseau urbain. Une fois cette nouvelle ligne mise en service, elle permettra d’engager la modernisation de l’une des deux lignes existantes, tandis que l’autre sera démantelée.

La capacité de traitement annuelle restera inchangée. La modernisation doit toutefois permettre d’augmenter de 57 % la production de chaleur. À l’horizon 2030, l’UVE doit fournir 37 % de l’énergie alimentant le réseau de chauffage urbain de Dijon Métropole.

Un volet environnemental

Le projet comporte également un important volet environnemental. La modernisation du traitement des gaz de combustion doit réduire la consommation d’eau de 110 000 m³ par an ainsi que les émissions dans l’air et dans l’eau. Le projet prévoit aussi d’améliorer l’efficacité énergétique du site et d’anticiper l’évolution des normes environnementales européennes.

La consultation des entreprises de process est en cours et la construction doit débuter à la mi-2027. La mission d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage confiée à Elcimaï se poursuivra jusqu’en 2032.



