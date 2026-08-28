Pas-de-Calais, les apprentis dans l'artisanat préparent leur rentrée

Alors que l'intelligence artificielle transforme les usages, les métiers et le recrutement, plus de 7 000 apprentis vont faire leur rentrée dans les 19 CMA Formation des Hauts-de-France. À la clé, de belles compétences en savoir-faire, créativité, technicité et relation humaine dans des métiers «concrets» et «porteurs d'avenir» selon Laurent Rigaud, président de la Chambre de Métiers et d'Artisanat Hauts-de-France.

Boulangerie, coiffure, mécanique, boucherie, métiers de l'hôtellerie-restauration... Les besoins de recrutements sont nombreux. À fin 2025, les Hauts-de-France comptent 126 560 entreprises artisanales, dont 28 666 entreprises dans le Pas-de-Calais (soit 23%), principalement auprès de quatre secteurs d'activités : l'alimentation (9%), la production (14%), le bâtiment (33%) et les services (44%).

L'antenne d'Arras forme aux métiers de la boucherie-charcuterie, au toilettage canin et à la coiffure, celle de Béthune à la vente, la coiffure et l'esthétique et celle de Saint-Martin-Boulogne à l'hôtellerie-restauration, à la coiffure et à l'automobile.

Situation fragilisée dans les entreprises

Néanmoins, l'artisanat souffre d'une situation fragile, dans un contexte marqué par les crises, qui pèsent sur les entreprises. Au premier semestre 2026, les résultats donnés par la Chambre de Métiers et d'Artisanat témoignent d'une «activité largement insuffisante, une baisse du chiffre d'affaires pour près d'un artisan sur deux et des trésoreries durablement fragilisées», particulièrement dans le bâtiment et l'artisanat de production.