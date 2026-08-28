Artisanat
Rémilly (57) Rémilly (57)
Portrait

Cuisines Grandidier : l’artisanat 4.0 en direct de Rémilly

En 70 ans d'existence, Cuisines Grandidier n'a jamais renié sa fibre artisanale. Mais, sous l'impulsion de Denis Grandidier et de ses deux fils ingénieurs, l'entreprise de Rémilly a métamorphosé ses procédés de fabrication. Bien lui en a pris : réaliser du sur-mesure haut de gamme dans une usine ultra-automatisée reste inédit en France.

Réservé aux abonnésRéservé aux abonnés
Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 28 août 2026 - Mis à jour le 28 août 2026
<p>Qualité, respect, passion du métier. Tels sont les termes égrenés par Denis Grandidier pour évoquer l’héritage de son père,<strong> fondateur de l'entreprise en 1956</strong>, dont l’établi trône encore dans le showroom de Rémilly.&nbsp;</p><p>Des valeurs qui n'ont jamais quitté cette entreprise familiale spécialisée dans la <strong>fabrication de cuisines haut de gamme</strong>. Le travail des placages, les finitions réalisées à la main, l'exigence du sur-mesure, le soin apporté à chaque installation… demeurent les marqueurs maison. En revanche, tout le reste a profondément muté.</p><p>Maî.

La lecture de cet article est réservée aux abonnés

  • Accédez à tous les contenus abonnés
  • Soutenez une rédaction locale et indépendante
  • Offre découverte à partir de 3€ / mois

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte