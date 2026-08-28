Cuisines Grandidier : l’artisanat 4.0 en direct de Rémilly

Portrait

En 70 ans d'existence, Cuisines Grandidier n'a jamais renié sa fibre artisanale. Mais, sous l'impulsion de Denis Grandidier et de ses deux fils ingénieurs, l'entreprise de Rémilly a métamorphosé ses procédés de fabrication. Bien lui en a pris : réaliser du sur-mesure haut de gamme dans une usine ultra-automatisée reste inédit en France.