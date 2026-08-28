Cuisines Grandidier : l’artisanat 4.0 en direct de Rémilly

Artisanat
Nancy : La marque de bijoux Mardi ouvre sa première boutique physique en Vieille Ville
27/08/2026 L.R
Nancy (54)
En 70 ans d'existence, Cuisines Grandidier n'a jamais renié sa fibre artisanale. Mais, sous l'impulsion de Denis Grandidier et de ses deux fils ingénieurs, l'entreprise de Rémilly a métamorphosé ses procédés de fabrication. Bien lui en a pris : réaliser du sur-mesure haut de gamme dans une usine ultra-automatisée reste inédit en France.
© Laurence Deleau. Une affaire de famille : Denis Grandidier, entouré de ses fils Lucas et Thibaut et de son épouse Patricia.
© Laurence Deleau. Les différents champs sont apposés directement sur chaque élément.
© Laurence Deleau. La nouvelle ligne de production : 1000 pièces par jour, toutes différentes.
© Laurence Deleau. Tri des pièces en bout de chaîne grâce à ce drôle de robot pivotant.
© Laurence Deleau. Travail des placages, finitions réalisées à la main : toute l’exigence du sur-mesure.
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