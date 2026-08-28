Ce vendredi 28 août 2026, le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, est en visite au collège Anatole France à Montataire. Ce déplacement officiel visait à observer le déroulement des stages de réussite de fin d'été. Ce programme s'inscrit dans le cadre du plan global «Collèges en progrès».

Un investissement ciblé pour l'attractivité de l'Oise

Le choix du collège de Montataire n'est pas neutre pour l'économie régionale. Cet établissement intègre la démarche nationale «Collèges en progrès». Ce dispositif pilote soutient techniquement et financièrement les 800 collèges de France les plus exposés aux difficultés sociales et scolaires. Pour le bassin d’emploi de l'Oise, la revalorisation de ces structures publiques représente un levier d'attractivité résidentielle majeur pour les familles de salariés. De plus, elle sécurise le niveau de qualification de la future main-d'œuvre locale.

Des compétences clés pour le tissu économique industriel

Durant sa visite, le ministre peut connaître le stage de réussite axé sur la consolidation des acquis en français et en mathématiques. Ces sessions estivales s'appuient sur une stratégie pédagogique globale conçue par l'équipe éducative et des experts académiques. L'objectif consiste à élever durablement le niveau des élèves. Pour les entreprises locales, la maîtrise de ces compétences fondamentales s'avère indispensable pour intégrer les filières industrielles techniques de la région.

Édouard Geffray échangera avec les enseignants et le personnel de direction. Ce dialogue a permis d'évaluer l’impact budgétaire et humain de ces mesures d'accompagnement renforcées à quelques jours de la rentrée des classes.