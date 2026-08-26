Le BTP CFA Picardie met en place Les Vieilles Pierres, un réseau destiné à maintenir le lien avec les anciens apprentis après leur formation. Le dispositif réunit les anciens apprenants, les entreprises partenaires, les élèves actuels et les équipes du centre de formation. Cofinancé dans le cadre des appels à projets du CCCA-BTP, il vise à faciliter les échanges entre ces différents acteurs.



Le réseau doit aussi accompagner les parcours professionnels. Un annuaire permettra de retrouver les membres, tandis que des offres d’emploi et des événements seront proposés. Un dispositif de mentorat doit également favoriser les échanges d’expérience et la transmission des savoir-faire entre les générations.

Des opportunités professionnelles

Avec Les Vieilles Pierres, le BTP CFA Picardie entend créer des passerelles entre formation et vie professionnelle. Les anciens apprentis pourront notamment partager leur expérience avec les nouveaux apprenants et développer leur réseau. Les entreprises pourront, de leur côté, identifier de futurs collaborateurs ou maîtres d’apprentissage.



Le réseau doit ainsi accompagner différentes étapes d’un parcours. Un ancien apprenti peut devenir salarié, encadrant ou créer sa propre entreprise. Porté avec la solution Datalumni, le dispositif cherche donc à prolonger les relations nouées au sein du CFA et à faire de l’ancien statut d’apprenti un point de départ pour de nouvelles collaborations.