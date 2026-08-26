En Seine-Maritime, les besoins en compétences poussent les entreprises à renforcer leur recours à la formation professionnelle. À travers son offre de formation, la CCI Ouest Normandie propose différents formats, de l’apprentissage aux stages, en passant par les formations longues et la formation continue. L’objectif est de permettre aux entreprises d’adapter les compétences de leurs salariés à leurs évolutions d’activité, tout en facilitant l’intégration de nouveaux profils. L’accompagnement porte également sur la recherche de dispositifs de financement, un enjeu important pour les entreprises qui doivent investir dans les compétences sans alourdir excessivement leurs coûts.

La formation devient un investissement stratégique

À l’échelle nationale, la formation professionnelle s’impose comme un outil d’adaptation face aux transformations des métiers, aux évolutions technologiques et aux difficultés de recrutement. Pour les entreprises de Seine-Maritime, notamment dans les secteurs industriels, logistiques, commerciaux et de services, l’enjeu consiste à disposer de compétences correspondant aux besoins réels du tissu économique local. Le développement de l’apprentissage et de la formation continue permet aussi de rapprocher les organismes de formation des employeurs et de limiter les décalages entre les profils disponibles et les postes proposés.