Wall Street clôture sans élan avant Nvidia

La Bourse de New York a terminé en légère baisse mercredi, au terme d'une séance marquée par l'attentisme des investisseurs avant la publication des résultats trimestriels du géant des semi-conducteurs Nvidia.

Le Dow Jones a perdu 0,21%, tandis que l'indice Nasdaq (-0,08%) et l'indice élargi S&P 500 (-0,02%) ont clôturé proche de l'équilibre.

"Le marché a adopté une attitude prudente avant la publication après clôture des résultats de Nvidia", résume auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

Les performances trimestrielles du mastodonte des puces et première capitalisation mondiale sont particulièrement scrutées, alors que des inquiétudes subsistent sur les dépenses massives dans le développement de la puissance de calcul de l'intelligence artificielle (IA).

"Nvidia semble être le baromètre du secteur de l'IA. Et si l'entreprise ne déçoit pas, on peut espérer que le secteur continuera à prospérer... Sinon, cela pourrait avoir des répercussions négatives", note M. Cardillo.

Côté macroéconomique, les investisseurs ont accueilli mercredi l'indice d'inflation PCE pour le mois de juillet, qui a stagné à 3,7% sur un an.

Les acteurs du marchés s'attendaient à un léger ralentissement autour de 3,6%, selon les consensus réunis par Marketwatch et Trading Economics.

"La hausse des prix reste tenace", estime Peter Cardillo. Et demeure au-dessus des 2% visés par la Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans ce contexte, les marchés attendent avec impatience la prise de parole vendredi de Kevin Warsh, président de la Fed, lors de la rencontre annuelle des banquiers centraux de Jackson Hole, dans le Wyoming.

"Ces dernières données lui laissent le temps d'attendre et de voir comment la situation évolue, mais il doit préciser davantage les éléments qu'il surveille de près et les conditions qui l'amèneraient à relever les taux", estime Heather Long, de Navy Federal Credit Union.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l'Etat américain à échéance dix ans se tendait légèrement à 4,64% vers 20H10 GMT contre 4,63% la veille en clôture.

Au tableau des valeurs, le groupe de logiciels Intuit (-3,24% à 345,88 dollars) a été boudé après avoir partagé des prévisions pour son année fiscale 2027 - qui débute lors du trimestre actuel - qui n'ont pas convaincu les investisseurs. Les résultats du quatrième trimestre de son exercice décalé ont toutefois dépassé les attentes.

Autre grand nom des logiciels, l'entreprise Zoom a perdu 7,03% à 93,83 dollars en raison là aussi de prévisions inférieures à ce qui était escompté par les analystes.

Boston Scientific, spécialiste du matériel médical, a reculé de 3,38% à 48,17 dollars après avoir annoncé avoir été victime cette semaine d'une cyberattaque, qui perturbe ses activités.

L'enseigne de prêt-à-porter Abercrombie & Fitch (+35,62% à 147,69 dollars) a été propulsée, profitant d'un bilan financier meilleur qu'attendu pour le deuxième trimestre et d'une révision à la hausse de ses prévisions.

Meta (+1,07% à 576,14 dollars) a terminé dans le vert, après avoir passé un accord amiable avec des dizaines d'Etats américains pour mettre fin au procès contre le groupe californien, accusé d'avoir favorisé l'addiction des mineurs à ses réseaux sociaux.

Le groupe a accepté de verser plus de 16 milliards de dollars et procéder à des changements significatifs dans le calibrage de ses produits pour les jeunes utilisateurs.

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