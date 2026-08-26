Laon : le commerce recrute avec des contrats de six mois

À Laon, les métiers du commerce font l’objet d’une campagne de recrutement portée par le GEIQ-EPE. Le dispositif s’adresse également aux candidats sans expérience et propose des contrats de professionnalisation internes de six mois, avec une rémunération conforme à la grille applicable. Avant le début du contrat, une période d’immersion de deux semaines est prévue afin de découvrir le métier et l’environnement de travail. L’objectif affiché est de permettre une poursuite en CDI selon les opportunités proposées par les entreprises partenaires et l’évolution du candidat. Le GEIQ assure par ailleurs un accompagnement personnalisé tout au long du parcours.

Le commerce cherche toujours ses candidats

Cette initiative illustre les difficultés de recrutement auxquelles restent confrontées les entreprises du commerce, tout en mettant en avant l’alternance comme outil de formation et d’intégration professionnelle. Pour les employeurs, ces parcours permettent de former des candidats aux besoins concrets des magasins et des activités de distribution. Pour les candidats, ils offrent une première expérience encadrée et une possibilité de construire progressivement un parcours professionnel. À l’échelle nationale, les dispositifs associant formation, immersion et accompagnement répondent ainsi à un double enjeu : rapprocher les demandeurs d’emploi des besoins des entreprises et sécuriser les recrutements dans les secteurs qui peinent à renouveler leurs effectifs.