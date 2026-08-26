Boulogne-sur-Mer : Alliance Emploi nomme Jane Harrison à la présidence

Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans les ressources humaines, Jane Harrison a occupé différentes fonctions dans des secteurs industriels, tels que la verrerie, l'automobile ou encore l'aéronautique. Elle est aujourd'hui directrice des ressources humaines de Specitubes, leader européen sur le marché des tubes métalliques de précision, basé à Samer dans le Pas-de-Calais. Chez Alliance Emploi, elle est nommée pour un mandat de six ans, qui vise à renforcer l'ancrage territorial d'Alliance Emploi et à accompagner les mutations du bassin d'emploi boulonnais.

30 entreprises accompagnées

Ce bassin d'emploi, fort de son industrie portuaire et de sa spécificité sur les produits de la mer, doit aussi s'adapter aux besoins croissants de recrutement, d'attractivité des métiers et de développement des compétences. Pour répondre à ces enjeux, l'agence Alliance Emploi de Boulogne-sur-Mer accompagne plus de 30 entreprises adhérentes, avec une équipe de cinq collaborateurs.

Elle est implantée sur le territoire depuis 2016, y développant l'employabilité d'environ 80 salariés, sur les secteurs de l'agro-alimentaire, de la logistique, du transport ou encore de l'industrie.

Fondé il y a plus de 25 ans par Entreprises et Cités, Alliance Emploi développe aujourd'hui l'employabilité de près de 1 700 salariés dans plus de 100 métiers multisectoriels de la PME aux ETI et Grandes Entreprises. Le réseau est dirigé par Karim Khetib.