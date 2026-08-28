Vendin-lès-Béthune : Go!Formations rachète Artois Formation

Il s'agit de la première implantation du groupe Go!Formations dans les Hauts-de-France et plus spécifiquement, dans le Pas-de-Calais. Le centre de Vendin-lès-Béthune est dédié à la conduite de machines, à l'autorisation électrique et à la prévention des risques avec un cœur de métier autour des certifications CACES® (Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité).

Il est aussi doté de 4 000 m2 de pistes d'entraînement et d'une flotte de plus de 40 machines. Chaque année, plus de 2 000 stagiaires sont formés en conditions réelles. En deux ans, GO!Formations a procédé à huit acquisitions, dans le but de renforcer sa stratégie de couverture territoriale, menée conjointement avec le groupe Activa.

Première implantation régionale

Jean-François Poiteaux, fondateur et PDG d'Artois Formation, reste en charge des opérations et réinvestit, aux côtés de l'équipe de direction, dans le capital social de GO!Formations. «Le groupe nous apporte des ressources supplémentaires sans pour autant nuire à nos liens étroits avec les entreprises, les collectivités territoriales et les apprenants du territoire» a-t-il précisé.

Acteur majeur de la formation professionnelle spécialisé dans la sécurité au travail, les CACES®, les métiers du BTP, du transport, de la logistique et de l'industriel, GO!Formations est principalement implanté dans le Grand-Est mais ambitionne, avec des opérations de croissance externe, de mailler plus largement le territoire.