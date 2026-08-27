Portrait

Le 24 septembre, la filiale formation de la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, basée à Laxou, dévoilera sa nouvelle identité de marque : CCI Campus - Centre Grand Est. Un changement d’échelle nécessaire dans l'univers de la formation professionnelle pour consolider un modèle en proie à d’importantes tensions. Rencontre avec la pilote de cette évolution, Géraldine Humbert, sa directrice déléguée.