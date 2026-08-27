Formation
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Portrait

Géraldine Humbert, CCI Campus - Centre Grand Est (Laxou) : en mission pour la formation

Le 24 septembre, la filiale formation de la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, basée à Laxou, dévoilera sa nouvelle identité de marque : CCI Campus - Centre Grand Est. Un changement d’échelle nécessaire dans l'univers de la formation professionnelle pour consolider un modèle en proie à d’importantes tensions. Rencontre avec la pilote de cette évolution, Géraldine Humbert, sa directrice déléguée.

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Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 27 août 2026 - Mis à jour le 27 août 2026
<p>D’un geste précis, Géraldine Humbert pointe et commente les vues 3D architecturales d’un des nouveaux campus de l’encore – pour quelques jours – CCI Formation EESC, au 3 rue du Mouzon à Laxou, à l’entrée ouest de l’agglomération nancéienne.&nbsp;</p><p>À la fin du mois, la <strong>filiale formation de la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle</strong> dévoilera sa nouvelle identité de marque au sein du <strong>Campus 14M</strong> (en référence à sa localisation, au 14 de la rue), opérationnel depuis tout juste un an, en face de son homologue du numéro 3 en cours de construction et ann.

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