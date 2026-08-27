Formation
Amiens : le BTP CFA Picardie lance Les Vieilles Pierres, son réseau d’anciens apprentis
26/08/2026 LGFR
Amiens (80)
Le 24 septembre, la filiale formation de la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, basée à Laxou, dévoilera sa nouvelle identité de marque : CCI Campus - Centre Grand Est. Un changement d’échelle nécessaire dans l'univers de la formation professionnelle pour consolider un modèle en proie à d’importantes tensions. Rencontre avec la pilote de cette évolution, Géraldine Humbert, sa directrice déléguée.
© Laurence Deleau. «À n’importe quel moment d’un parcours de vie, nous avons la capacité d’apporter une réponse en matière de formation», assure Géraldine Humbert, directrice déléguée de CCI Campus - Centre Grand Est.
© Laurence Deleau. C’est au cœur du campus 14M que sera dévoilée le 24 septembre la nouvelle identité de marque CCI Campus - Centre Grand Est.
© Laurence Deleau. Opérationnel depuis un an, le campus 14M sera complété par le campus 3M voisin en 2028.
© Laurence Deleau. Un restaurant pédagogique pour être au plus près de la réalité professionnelle.
© Laurence Deleau. Un magasin pédagogique est également présent.
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