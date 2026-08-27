En Corse, alerte à la pollution aux particules fines et à la canicule

La procédure d'alerte à la pollution aux particules fines a été déclenchée jeudi par l'organisme de prévision Qualitair Corse pour toute la Corse qui est également en vigilance orange canicule.

"Un épisode de poussières désertiques est actuellement en cours en Corse" où "les particules fines ont atteint l'île par la façade ouest mercredi soir", note Qualitair.

"La Corse-du-Sud est actuellement fortement impactée, avec des concentrations de particules fines (PM10) très élevées relevées sur plusieurs stations de surveillance", ajoute l'organisme qui précise que "le panache de poussières en provenance du Sahara et de l'Afrique du Nord devrait progressivement gagner la Haute-Corse."

"L'épisode devrait se poursuivre vendredi, avec un impact important sur la qualité de l'air dans les deux départements", précise Qualitair Corse qui "maintient l'épisode de pollution aux PM10" pour vendredi et "place la Corse-du-Sud et la Haute-Corse en procédure d'alerte."

Durant ce type de phénomène, en particulier en cas de gêne respiratoire ou cardiaque, il est recommandé "d'éviter les efforts intenses" et plus généralement de limiter les émissions d'origine automobile, industrielle, artisanale et domestique, de privilégier les modes de déplacement non polluants et les sorties brèves, de réduire les activités physiques et sportives intenses.

Cet épisode de pollution intervient alors que les deux départements corses sont passés jeudi midi en vigilance orange "canicule", avec l'arrivée de masses d'air très chaudes et d'un effet de sirocco, qui pourrait occasionner des pics de température supérieurs à 40°C, précise Météo-France.

Selon la préfecture de Haute-Corse, cette vigilance orange canicule est prévue "à minima jusqu'à vendredi soir minuit".