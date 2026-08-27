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L'audioprothésiste Unisson cherche à accélérer son développement européen

L'audioprothésiste Unisson, présent dans le département du Nord, cherche à développer sa présence au niveau européen, notamment en Belgique. 

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Julien Croc, fondateur d'Unisson. ©Unisson

Julien Croc, fondateur d'Unisson. ©Unisson

Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 27 août 2026 - Mis à jour le 27 août 2026

Créer en 2006, l'audioprothésiste Unisson est particulièrement bien implanté en France, avec près d'une vingtaine de centres, dont 19 centres actuellement en activité. Le dernier centre a été inauguré en juillet 2026. Ce dernier a été ouvert en Belgique, à Barchon, près de Liège. Ce n'est pas la première fois qu'Unisson s'installe sur le territoire belge puisque quatre centres étaient déjà ouverts. 

Cependant, il est la première pierre d'un projet de développement européen pour la marque. «La Belgique nous permet aujourd'hui de démontrer que notre modèle est reproductible au- delà des frontières françaises», explique Julien Croc, fondateur d'Unisson. Plusieurs autres projets de ce type sont déjà lancés en Belgique. La Belgique est la première étape de ce développement, avant peut-être de s'installer dans d'autres pays. 

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