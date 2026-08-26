Le Centre Hospitalier William Morey poursuit le développement de l’innovation en santé à Chalon-sur-Saône. L’établissement a officialisé deux partenariats avec Dräger France et Siemens Healthineers. Ces accords visent à faire évoluer les pratiques médicales, à développer les compétences des professionnels et à améliorer la prise en charge des patients.

La collaboration avec Dräger France porte notamment sur les soins critiques. Elle doit permettre de valoriser l’expertise des équipes du centre hospitalier et de favoriser l’évolution des pratiques. Le concept de «réanimation silencieuse» figure notamment parmi les axes de travail envisagés dans le cadre de ce partenariat.



Un scanner photonique

Avec Siemens Healthineers, l’hôpital prévoit de développer son plateau technique d’imagerie. L’accord accompagne notamment l’acquisition d’un scanner photonique de dernière génération. Le Centre Hospitalier William Morey doit ainsi rejoindre le cercle des dix établissements hospitaliers français disposant de cette technologie.

Le partenariat comprend également de nouvelles actions de formation au sein du CESITECH Santé. Il doit contribuer au développement des compétences dans le domaine de l’imagerie et renforcer la place du Groupement Hospitalier de Territoire comme site de référence en imagerie interventionnelle. Ces deux accords s’inscrivent dans une stratégie visant à renforcer l’offre de soins et l’expertise médicale sur le territoire chalonnais.



