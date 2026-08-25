Appel Médical propose 300 postes en Hauts-de-France

Ces postes sont à pourvoir dans plusieurs spécialités : médecins, aides-soignants, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pharmaciens, auxiliaires de puériculture, etc. Pour faire face à une pénurie de professionnels de santé installée durablement, l’écosystème du soin exige une mobilisation collective de grande ampleur. Alors que France Travail déploie un plan d’action massif aux côtés de toute la filière pour redonner du souffle au secteur et relever le défi des 500 000 emplois à pourvoir, Appel Médical propose 6 200 opportunités de carrière au national dont 300 dans les Hauts-de-France, dans les secteurs du médical, du paramédical et de la pharmaceutique. Au total, les postes à pourvoir concernent l'ensemble des départements des Hauts-de-France : l'Aisne (35), le Nord (128), l'Oise (44), le Pas-de-Calais (55) et la Somme (38).

“La réponse à la pénurie de personnel ne se résume pas à un simple ajustement d’effectif. Pour recruter durablement, il convient de mieux concilier les aspirations des professionnels avec les réalités quotidiennes des structures de santé. Aujourd’hui, la sécurité de l'emploi apparaît souvent comme secondaire : les choix de carrière des professionnels de santé sont de plus en plus guidés par une recherche de sens, l'intérêt du projet de soin, la reconnaissance de leur expertise et l'équilibre entre leurs vies professionnelle et privée” affirme Stéphane Jeugnet, directeur général d’Appel Médical.