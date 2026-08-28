Fabrice Robelet deviendra directeur territorial de l’Agence régionale de santé (ARS) en Saône-et-Loire à compter du 1er septembre 2026. Il succédera à Cédric Laperteaux, nommé en avril dernier directeur départemental de l’Hérault au sein de l’ARS Occitanie. Depuis son départ, l’intérim était assuré par Charlène Falème-Joly, directrice territoriale adjointe.



Le futur directeur arrive de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, où il occupait le poste de coordinateur régional du soutien à l’animation territoriale. Il a commencé sa carrière à la DDASS du Rhône comme chargé de mission dans les établissements de santé. Il a ensuite exercé plusieurs responsabilités dans les domaines des finances hospitalières, de l’offre de soins et de l’animation territoriale.

Un parcours dans la santé

Entre 2013 et 2020, Fabrice Robelet a notamment dirigé des pôles consacrés à l’animation territoriale et à l’offre de soins dans le Rhône et la Métropole de Lyon. Il a ensuite pris la responsabilité du pôle performance et investissement à l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Après un passage au sein du réseau de santé mutualiste RESAMUT comme directeur administratif et financier en 2023 et 2024, il a rejoint en novembre 2025 la direction de la stratégie et des parcours de l’ARS ARA.



Diplômé de l’École des hautes études en santé publique (EHESP), Fabrice Robelet est inspecteur hors classe de l’action sanitaire et sociale. Sa prise de fonction en Saône-et-Loire est prévue le 1er septembre.