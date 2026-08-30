La vague de sécheresse n'a pas été sans conséquence sur le Nord-Pas-de-Calais. Entre restrictions d'utilisation de l'eau, passages en niveau d'alerte... L'été a été particulièrement marqué par une mois de juillet le plus sec depuis... 1947. Une situation qui affecte déjà des ressources en eau déjà fragilisées et en-deçà des seuils. «À mi-août, plus de 160 000 hectares ont été déclarés sinistrés sur le territoire de Groupama Nord-Est, dont 28 000 hectares dans le Nord-Pas-de-Calais» a déclaré Jacques Louchart, président départemental du Pas-de-Calais de Groupama Nord-Est.

Pérenniser les exploitations

Les conséquences sont lourdes pour les agriculteurs : baisse des rendements, tensions sur les stocks de fourrage, impact sur la trésorerie et parfois, report de certains investissements. «Le risque climatique fait désormais partie intégrante du métier d'agriculteur. Il est essentiel que chacun prenne le temps de s'informer et d'évaluer les solutions adaptées à sa situation pour la pérennité de son exploitation» a-t-il précisé.

La sécheresse met sous tension l'intégralité d'une filière, avec des campagnes de légumes qui doivent être adaptées et des rendements en-dessous des chiffres attendus. Près de 70% du territoire est dédié à la surface agricole utile, faisant des Hauts-de-France la première région métropolitaine en terme de foncier agricole.