Les vendanges 2026 ont débuté dans l’Aisne

Avec 3 450 hectares, le vignoble axonais représente environ 10 % de l’appellation Champagne. La filière occupe une place importante dans l’économie du territoire, avec 820 vignerons, 16 coopératives et quatre négociants. Elle génère près de 9 800 emplois directs et indirects. Cette nouvelle campagne intervient après plusieurs mois compliqués pour les viticulteurs. Gel printanier, épisodes de grêle, sécheresse et fortes chaleurs ont marqué la saison et devraient se traduire par une baisse des volumes. Le plafond commercialisable est fixé à 8 800 kg par hectare cette année, contre 9 900 kg/ha en 2025.

Une récolte moins abondante mais prometteuse

La météo estivale a toutefois permis aux raisins de poursuivre leur maturation dans de bonnes conditions. La pression sanitaire est également restée maîtrisée. Si les quantités récoltées devraient être moins importantes, la qualité pourrait donc être au rendez-vous. Pour les professionnels du vignoble, cette vendange illustre une nouvelle fois les défis auxquels la filière doit faire face avec l’évolution du climat. Les acteurs champenois poursuivent ainsi l’adaptation de leurs pratiques afin de rendre le vignoble plus durable et mieux préparé aux prochaines années.



