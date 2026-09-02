Meuse : l’ULM présente son modèle coopératif à Harville

L’Union laitière de la Meuse (ULM) a profité de cette journée consacrée à l’agriculture pour présenter son activité et rencontrer les habitants du territoire. Organisée autour de la finale départementale de labour, de jeux d’équipes et d’animations, la manifestation a réuni professionnels agricoles et grand public. La coopérative a également présenté plusieurs de ses partenaires à travers des dégustations et échangé avec ses adhérents venus rencontrer les équipes et les administrateurs.

Les coopératives renforcent leur ancrage local

Au-delà de l’événement, cette participation illustre le rôle des coopératives agricoles dans les territoires. En réunissant producteurs, partenaires et consommateurs, ces structures constituent un lien entre l’amont agricole et le public. Les rendez-vous locaux permettent notamment de mieux faire connaître leur fonctionnement, leurs activités et les relations qu’elles entretiennent avec leurs adhérents. Pour les filières agricoles françaises, cette proximité participe aussi à maintenir un dialogue direct avec les consommateurs et à valoriser les productions issues des territoires.