Le Havre : la Tournée du climat revient du 24 au 30 septembre

Au Havre, le climat et la biodiversité s’invitent au cœur de la rentrée. Du 24 au 30 septembre, la Tournée du climat et de la biodiversité prendra place à la salle des Fêtes Franklin, dans le cadre du festival «Sur les épaules des géants». L’exposition scientifique, accompagnée de rencontres et de conférences, veut surtout rendre compréhensibles des phénomènes qui modifient déjà les conditions de vie et d’activité. Depuis son lancement à l’automne 2023, le dispositif a réalisé 41 étapes et accueilli 37 400 visiteurs. Au Havre, des temps de médiation sont prévus du 24 au 26 septembre. Une nouvelle étape à Rouen est prévue en novembre.

Le climat impose de nouveaux choix économiques

Derrière la pédagogie scientifique se joue un enjeu directement territorial. Adaptation des activités, préservation des ressources, biodiversité et évolution des usages obligent collectivités et entreprises à intégrer davantage les conséquences du changement climatique dans leurs décisions. La Tournée met justement en relation chercheurs, habitants, enseignants et acteurs locaux afin de passer de la compréhension des phénomènes aux solutions d’adaptation et d’atténuation.