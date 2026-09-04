Logement, revitalisation du centre-ville, mobilités, développement économique et transition énergétique : différents projets structurants ont été présentés à cette occasion. Parmi eux figurent l’aménagement de l’écoquartier du Maréchal Juin, avec notamment la création d’un centre de formation et d’un Totem Robonumérique, ainsi que plusieurs opérations envisagées dans le centre-ville.

Entre mobilité, économie et transition énergétique

Les projets liés aux mobilités et à l’aménagement du territoire ont également été abordés, notamment autour du port de plaisance et de la Véloroute. La reconversion de la friche TERGAL fait aussi partie des opérations présentées lors de cette rencontre. Sur le volet économique, les échanges ont notamment porté sur la zone industrielle Le Royeux, avec des projets d’extension des zones d’activités. À Clastres, les projets de centrale photovoltaïque et de nouvelle déchetterie ont également été évoqués, aux côtés des activités du Pôle mécanique.

Cette rencontre a permis de présenter les principales opérations en cours ou à venir sur le territoire et d’échanger sur leurs enjeux en matière de développement urbain, économique et environnemental. Elle a également été l’occasion de renforcer les échanges entre les collectivités et les services de l’État autour de l’accompagnement de ces projets.



