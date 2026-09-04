Château-Thierry : Une rentrée scolaire dans des écoles rénovées

La rentrée scolaire à Château-Thierry a concerné 1 753 élèves inscrits dans 101 classes. Elle a notamment été marquée par l’ouverture d’une nouvelle classe de Toute Petite Section de maternelle à l’école des Hérissons, destinée aux enfants de 2 ans. La Ville a consacré 29 000 € à l’aménagement de la classe, au mobilier et au matériel pédagogique, et a recruté un ATSEM supplémentaire à temps complet. La Ville poursuit aussi la rénovation thermique des écoles dans le cadre du programme pluriannuel de rénovations énergétiques. Ainsi, l’école élémentaire de La Madeleine a bénéficié d’importants travaux d’isolation thermique, pour un montant de 236 494 € TTC, financé à 80 % par le Fonds vert de l’État. La toiture de la cantine des Mauguins et de la cuisine centrale a par ailleurs été reprise pour un montant de 100 000 €.

Adaptation au changement climatique

Les épisodes de fortes chaleurs de cet été ont également confirmé la nécessité d’adapter progressivement les écoles au changement climatique. Dès cette rentrée, 22 500 € sont consacrés à des équipements de rafraîchissement, avec notamment des ventilateurs de plafond, des ventilateurs mobiles et des rafraîchisseurs d’air. Des études sont également engagées aux écoles des Mauguins et des Hérissons pour végétaliser davantage les cours de récréation, créer de l’ombre, réduire les surfaces très minérales et améliorer la gestion des eaux de pluie.

«Cette rentrée a été particulièrement réussie, souligne le maire Sébastien Eugène. Ouvrir des classes lorsque cela est possible, poursuivre la rénovation thermique, adapter nos écoles au changement climatique et multiplier les initiatives en faveur de la réussite éducative : c’est le cap que nous fixons pour ce mandat».

Plus largement, la Ville travaille à la conception d’un plan d’adaptation qui viendra compléter le plan de rénovation thermique. En parallèle, les services municipaux ont réalisé durant l’été les travaux d’entretien nécessaires avant la rentrée : remplacement de dalles de faux plafond et d’ampoules, entretien des sanitaires, réparation de mobilier et d’équipements, ainsi que divers travaux dans les espaces extérieurs.