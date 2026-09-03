La rentrée scolaire a été marquée par une visite des élus du Grand Autunois-Morvan dans les écoles d’Autun. Vincent Chauvet, maire de la ville, accompagné d’élus municipaux et communautaires, a échangé avec les enseignants, les directeurs et les enfants. L’occasion de faire le point sur les conditions d’accueil et les travaux menés durant l’été.



Près de 1 000 élèves, de la petite section de maternelle au CM2, ont repris le chemin des établissements autunois. Les effectifs doivent encore être consolidés dans les prochains jours. Avec 65 élèves, l’école du Parc effectue sa dernière rentrée. À partir de septembre 2027, les familles pourront inscrire leurs enfants dans les écoles publiques ou privées de la ville.

Les travaux se poursuivent

Plusieurs opérations d’entretien et de rénovation ont été réalisées pendant les vacances. Le marquage au sol des cours a notamment été repris. À l’école Bouteiller, un bureau a été rénové, un point de lavage des mains installé et une porte remplacée. À la maternelle des Hauts-Quartiers, des interventions ont concerné notamment l’entrée de la petite section. Le préau de Monrose-Clos Jovet a également été rafraîchi et repeint.



D’autres travaux sont prévus dans les prochains mois. Une rampe d’accès doit être aménagée aux Hauts-Quartiers pour rejoindre le chalet à vélos. À Bouteiller, un mur de soutènement doit être rejointoyé. Au Clos Jovet, une cabane à livres sera installée et une étude portera sur la création d’une douche, notamment pour faciliter l’accueil d’élèves en situation de handicap. À Victor Hugo, les murs d’un local de stockage seront repris.