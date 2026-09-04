Mâcon : l’Agglomération présente ses services les 5 et 6 septembre

Mâconnais-Beaujolais Agglomération sera présente les samedi 5 et dimanche 6 septembre 2026 à 1 2 3 Mâcon, le rendez-vous consacré aux associations organisé au Spot, le Parc des expositions de Mâcon. L’événement permettra aux habitants comme aux acteurs associatifs de rencontrer les équipes de l’Agglomération et de découvrir plusieurs dispositifs proposés sur le territoire.



Le Conservatoire Edgar Varèse présentera notamment son offre de pratiques artistiques. Les visiteurs pourront obtenir des informations sur les enseignements de musique, de théâtre et de danse, ainsi que sur les différentes disciplines et parcours accessibles au cours de l’année. Les équipes seront disponibles pour répondre aux questions du public et présenter les possibilités de pratique proposées par l’établissement.

Déchets et éco-responsabilité

La Direction des déchets participera également à cette édition de 1 2 3 Mâcon. Elle mettra en avant les animations gratuites organisées tout au long de l’année autour de la prévention, du tri et de la réduction des déchets. Ces actions s’adressent à différents publics et visent à faire connaître les initiatives développées sur le territoire.



Les associations pourront aussi se renseigner sur la charte des manifestations éco-responsables. Ce dispositif a été conçu pour accompagner les organisateurs dans la prise en compte des enjeux environnementaux lors de leurs événements.



L’Agglomération accueillera les visiteurs le samedi 5 septembre, de 14h00 à 19h00, puis le dimanche 6 septembre, de 10h00 à 18h00. L’entrée au rendez-vous est gratuite.