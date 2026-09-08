«Faire des bières que l’on aime», telle est la philosophie de la brasserie. Une aventure qui démarre en novembre 2006. «On avait tous les deux un travail, mais on avait envie d’aller fabriquer quelque chose ensemble et ce qui nous rejoignait assez facilement, c’était la bière» raconte Mathieu Lesenne. «Il y a 20 ans, on nous prenait pour des cinglés de revenir brasser de la bière en Flandre !».



Anosteké, le tournant de l’aventure

Les premières sont alors élaborées avant même que la jeune entreprise ne possède sa propre brasserie. Il faudra attendre août 2008 pour réaliser le premier brassin à Blaringhem, une journée dont les fondateurs gardent un souvenir particulier. «Notre premier brassin réel chez nous, le 21 août 2008, a été catastrophique», sourit Olivier Duthoit. Mais une première médaille au Concours général agricole en 2009 vient rapidement conforter les deux entrepreneurs dans leur choix, tandis que le véritable changement intervient l’année suivante avec la création d’Anosteké. «On voulait faire une bière où le houblon aurait davantage de place, qui bouscule les habitudes».



Son succès entraîne une croissance rapide et en 2018 la production principale est transférée à Merville, sur une ancienne friche industrielle dépolluée. Blaringhem conserve toutefois une place particulière puisque le site historique, rebaptisé la Spontanerie, est désormais consacré à des productions plus confidentielles et expérimentales, notamment des bières spéciales et des projets de fermentation.

Une nouvelle extension à Merville

Après plusieurs extensions, le site de Merville s'apprête aujourd'hui à franchir une nouvelle étape puisqu'une nouvelle extension va permettre de multiplier par quatre la capacité de production d’ici quelques mois et d'accélérer le développement de la Brasserie du Pays Flamand à l'échelle nationale. «Notre production avoisine aujourd’hui 75 000 hectolitres, nous visons 100 000 hectolitres en 2027 sans renier à la qualité qui reste notre fil conducteur» poursuit Mathieu Lesenne. Un développement qui s'appuie notamment sur un partenariat avec le groupe Kronenbourg, entré au capital de l’entreprise. De deux passionnés à ses débuts, l'entreprise en compte désormais 65.

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